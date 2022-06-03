اللافي لـ السفير الألماني: المجلس الرئاسي هو صمام الأمان للدولة الليبية

ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الخميس سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

اللافي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين واحد واثنين.

وأكد أن المجلس الرئاسي هو صمام الأمان للدولة بدعمه لحوار التوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي ستقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشاد السفير أونماخت، بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، والخطوات التي اتخذها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.

كما أكد دعم بلاده لمبادرة المستشارة الأممية، التي تهدف لإيجاد قاعدة قانونية توافقية تساعد في إجراء الانتخابات، وتكليف حكومة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية