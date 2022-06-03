عقيل: السفيران الأمريكي والبريطاني يحرضان حكومة الدبيبة على البقاء والاستمرار في السلطة

هاجم المحلل السياسي، عز الدين عقيل، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واتهم سفيرهما لدى ليبيا بتحريض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على البقاء في السلطة.

وعلق عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على مقولة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند:” الليبيون هم المسؤولون عن إيجاد حل للمأزق السياسي الراهن واستكمال مرحلة الانتقال السياسي، قائلا:” هل أنت واع ومركز فعلا فيما تقول؟، وكيف يكون الليبيون هم المسؤولون عن إيجاد حل لمأزقهم؟.

ووجه حديثه للسفير الأمريكي قائلا:” أنت ترفض بشدة الاعتراف بالحكومةالتى انتجوها بخارطة طريق محلية لإيجاد حلا لما وصفته أنت بالمأزق الراهن، والذي صنعته بلادك والإنجليز والروس بإلغائكم، فالانتخابات الليبية ظلما وعدوانا، لمجرد أن فيها مرشح يناسب مصالح أحدكما ولا يناسب مصالح الأخر”.

وتابع:” تحرض أنت وزميلتك الإنجليزية، الحكومة الأخرى على البقاء والاستمرار في السلطة، متسائلا:” هل أنت واعي فعلا !!؟، أم إنك تظن بأنك تتحدث إلى حمقى أو بهائم أو إنك قاعد أدردش مع كلبك ميزو؟”.