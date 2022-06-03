الارصاد: اجواء صيفية مع تراجع بسيط للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 03/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع تراجع بسيط لدرجات الحرارة , بينما تبقي درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

ووفقا للتقرير فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب المناطق الساحلية تتراوح مابين (30 – 34) مْ, بينما لا تتجاوز (26)مْ على مناطق الجبل الاخضر وطبرق ،و تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيت تصل درجات الحرارة القصوى مابين(36- 41) وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

وفي تقرير سابق للارصاد اشارت الى ان درجات الحرارة على الغرب مازالت صيفية خاصة على الدواخل مع تراجع طفيف على مدن الساحل اليوم الجمعة إذ تترواح درجات الحرارة بين 31 إلى 35 وتتجاوز ذلك كل ما ابتعدنا على الساحل، فيما تبقى درجات الحرارة على الشمال الشرقي معتدلة نسبيا وتترواح بين 27 إلى 33. والله اعــــــــلم.