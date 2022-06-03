مشيرب: “تيار التطبيس” يحرّض ضد حكومة الدبيبة بخصوص مشكلة الكهرباء

هاجم عبد الرزاق مشيرب، خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، تيار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لانتقادهم أزمة الكهرباء.

وقال مشيرب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تيار التطبيس بصفحاته المشبوهة نازل سب وتحريض ضد حكومة الدبيبة بخصوص مشكلة الكهرباء” بحسب وصفه.

وأضاف ساخراً : “طبعا لما كان تيار التطبيس مسيطرا بالكامل على حكومة السراج كنا غارقين فى الكهرباء لشوشتنا ونصد فى الفائض لدول اسكندنافيا”، وتطاول: “أه يا أولاد شحيبر الأجرب” وفق تعبيره.

يشار إلى أن الدبيبة وعد بعد توليه السلطة في مارس الماضي بإنهاء أزمة الكهرباء من ليبيا في عدة أشهر، إلا أن ليبيا شهدت تزايدا في انقطاع التيار بشكل متكرر وزيادة الأحمال في بعض المناطق.