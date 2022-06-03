الاثنين المقبل. المنتخب الوطني يحل ضيفا على غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يواجه المنتخب الوطني، يوم الاثنين المقبل، منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في ساحل العاج عام 2023.

وسيحتضن ملعب مالابو الجديد في العاصمة الغينية اللقاء الذي يجمع الفريقين، ويدخل فرسان المتوسط اللقاء منتشيا بفوز هام على المنتخب البتسواني.

حيث تفوق فرسان المتوسط على ضيفه منتخب بوتسوانا بهدف دون رد في اللقاء الذي الطرفان على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

في حين خسر منتخب غينيا الاستوائية لقائه أمام نظيره التونسي في اللقاء الذي جمعهما الخميس بتونس بأربعة أهداف دون رد.

ويتصدّر منتخب تونس -بطل أمم أفريقيا عام 2004- ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، المتساوي معه في نفس الرصيد.