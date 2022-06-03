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بمشاركة عون.. الأوبك تقرر زيادة إنتاجها بـ 648 ألف برميل يومياً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد إمحمد عون في الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء أوبك والدول من خارج الأوبك عبر تقنية الزوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط، فإن الاجتماع، ناقش جدول الأعمال بما فيه تقرير لجنة المراقبة الوزارية باجتماعها 41 والذي أوضح تقيد الدول بالحصص المحددة.

وقرر الاجتماع، تقديم تعديلات الإنتاج لشهر سبتمبر المقبل وتوزيعها بالتساوي على شهري يوليو وأغسطس بحيث يرتفع تعديل شهر يوليو القادم إلى 648 ألف برميل يوميا موزعة على الدول التي ساهمت في التخفيض.

وتجدر الاشارة إلى أن دولة ليبيا لازالت مستثناةُ من الحصص المحددة، فيما تم الاتفاق على موعد الاجتماع الشهري القادم الخميس 30 يونيو الجاري.

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648 ألف برميل يومياً الأوبك زيادة إنتاج عون

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صحيفة الساعة 24

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