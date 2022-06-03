الوطني للأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال معحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب 

طرابلس 03 مايو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الجمعة.

الملخص العام

أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-32)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(33-37)مْ على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على الساحل, وتكون مابين (33-37)مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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