إصلاح التسرب النفطي في الخط الرابط بين طبرق وحقل السرير واستئناف الإنتاج | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الجمعة، إصلاح التسرب النفطي في الخط الرابط بين حقل السرير وطبرق.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرص الصيانة والإدارات المساندة بالشركة تمكنت من إصلاح التسرب بخط السرير. طبرق واستئناف عمليات الإنتاج.

والثلاثاء الماضي قال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون. إن هناك تسرب في خط البترول الرئيسي ما بين طبرق وحقل السرير.

في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال سحنون: “تم إبلاغنا عن طريق اللواء الثامن مشاة سرية الاستطلاع. عن وجود تسرب في خط البترول الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير”.

وأفاد أنه تم تحديد التسرب على الخط الرئيسي. وهو بمسافة 260 كيلو متر من طبرق ويبعد عن محطة البوستر 10 كيلو متر. وسوف يتم تحديد الكمية المسربة من النفط.