البيوضي: كل الدول وظفت الحرب الروسية على أوكرانيا لصالحها ماعدا ليبيا

اتهم المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، القوى السياسية في ليبيا بالفشل في إمكانية الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، معتبرها جريمة كبرى في حق الليبين.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن كل الدول وظفت الحرب الروسية على أوكرانيا لصالحها ووضعت كل ملفاتها على الطاولة واستثمرت في الفرصة والأمر تجاوز الدول القادة والمؤثرة”.

وأضاف البيوضي، أن دولا هشة تمكنت من الحركة في هذه الظروف الإستثنائية إلا ليبيا والتي تدفع ثمن الفشل السياسي للقوى المتحكمة فيها، بل إن بعض ما يحدث هو جرائم كبرى في حق ليبيا ومستقبلها وسندفع جميعا ثمنها عاجلا غير آجل.

ولفت إلى أن الحرب المنسية وتغيير مراكز توزيع الطاقة، للأسف أنهكت المواطنين وسرقت مدخراتهم وتلاشت تقريبا الطبقة الوسطى في ظل تغول الإقطاعيين الفاسدين من يمارسون الافتراس الممنهج لموارد الثروات الوطنية ويمعنون في تفقير الليبيين وتهشيمهم.

وأشار إلى أن الطريق أمامهم مسدود ويرفضون الذهاب للحل السلمي وهو استكمال العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وربما سيلجؤون لافتعال صدام مسلح لبناء توافق هش يطيل أمدهم، لأنهم يعتقدون أن الإنفجار الشعبي بعيد وغير ممكن، متابعا:” يرونه بعيد ونراه قريب”.

وأكد البيوضي، أن الانتخابات قادمة وليسقط العملاء وأيتام السفارات الأجنبية”.