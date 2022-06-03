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الفيتوري: تنظيم الإخوان لا مبدأ له.. والدبيبة واجهة للمجموعات المسلحة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الكاتب والباحث السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا لا مبدأ له ويلعب على الأطراف كافة، لافتًا إلى أن المعضلة الحالية في ليبيا هي تحكم حكومة منتهي ولايتها في أموال الشعب الليبي.

وأشار الفيتوري، في حديث له نقله موقع “الغد”، إلى أن المجموعات المسلحة هي من يتحكم في طرابلس، ولذلك منعت رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس بسبب أنها ترى في هذا الأمر نهاية حتمية لها ولمشاركتها في أي مشهد مقبل في ليبيا.

واعتبر الباحث السياسي أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة هو مجرد واجهة لتلك المجموعات، وأن هناك مسؤولين في العاصمة طرابلس يرون أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند هو ولي نعمتهم والآمر الناهي في ليبيا، مضيفًا أن كل الأزمات السياسية التي تشهدها ليبيا هي رد فعل للمشكلة الأمنية المتجذرة في العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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