إيطاليا تسعى لعقد اجتماع بين الدول المؤثرة في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” أن روما تسعى إلى اتفاق دولي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا عبر عقد اجتماع في مدينة عربية وصفتها بالمحايدة مع الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى الدولتين الأكثر مشاركة في ليبيا وهما ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب مصر وتركيا وهما الدولتان الرئيستان اللتان تقودان الجبهتين المتعارضتين في ليبيا.

وبحسب نوفا، سيعقد الاجتماع على مستوى المسؤولين في الدول المذكورة قبل الـ22 من شهر يونيو الجاري.. وهو الموعد الذي سيُصادف نهاية خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي. إذ تعتبر إيطاليا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مصلحة وطنية لروما. ولذلك تعمل على تنظيم لقاء لبلورة اتفاق بين القاهرة وأنقرة، خاصة وأن علاقات إيطاليا مع تركيا هي الأفضل منذ شهرين.

وتهدف إيطاليا من خلال هذا الاجتماع إلى خفض التوتر في ليبيا من خلال تدخل تركيا ومصر قبل الـ22 من يونيو الجاري. خاصة وأن ليبيا تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ شهور.

ولم تستبعد “نوفا” عقد لقاء بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل. لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا مع إيلاء اهتمام خاص بطرابلس، كما أن أزمة ليبيا ستكون في قلب القمة الحكومية الدولية بين إيطاليا وتركيا. المقرر عقدها أوائل شهر يوليو القادم في أنقرة، مع عدم إغفال العمل الدبلوماسي مع القاهرة.