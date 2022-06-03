“داخلية” الدبيبة: نحرص على إعادة فتح معبر غدامس مع الجزائر

أكد صلاح الدين بن سليمان مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، الحرص على إعادة فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، فإن اللجنة اللجنة المكلفة من الوزارة ‏بشأن تذليل الصعاب لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر، واصلت اجتماعاتها لوضع الترتيبات اللازمة وحل المختنقات التي تقف أمامها.

وناقشت اللجنة مع المكونات الرقابية والأمنية العاملة في المنفذ ‏ بحضور عميد بلدية غدامس ورئاسة أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع خطوات التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية ‏والرقابية والجمارك ‏لوضع الإجراءات التشغيلية التي من شأنها تذليل كل المعوقات لإعادة ‏افتتاح معبر غدامس الحدودي.‏

ووفق البيان، تم الاتفاق ‏للقيام بزيارة ميدانية للمنفذ من كافة المكونات خلال الأسبوع القادم.‏