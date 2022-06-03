ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 June, 2022

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السيطرة على التسريب الذي وقع بالمحطة “39” لمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد الاعتداء على مسار ترهونة- أبوزيان.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن عمليات السيطرة على التسرب جرت بحضور إدارة إنفاذ القانون.

وأعلن الجهاز الثلاثاء الماضي تعرض الخط الناقل للمياه ترهونة – أبوزيان لثلاثة اعتداءات خلال أسبوعين، ما اضطره إلى إيقاف الضخ من محطة ترهونة وقطع المياه عن المدن الواقعة على المسار لإجراء الصيانة.