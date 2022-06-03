جرت، اليوم الجمعة، مراسم افتتاح مكتب الخدمات الضمانية في أبوقرين والتابع لصندوق الضمان الاجتماعي فرع الوسطى.

ويشتمل المكتب على عشرات المكاتب الإدارية والخدمية وصالة للتعامل مع المضمونين وجرى تجهيز وتأثيث المكاتب كافة بأحدث التقنيات والأجهزة الفنية والرقمية، وفق تصريح رئيس المكتب لـ«بوابة الوسط».

وحضر مراسم الافتتاح مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، محمد عمر السائح، ورئيس الفرع البلدي أبوقرين، محمد الحالي، ومجلس الحكماء أبوقرين وعدد من مديري المكاتب والمؤسسات الخدمية بالفرع البلدي أبوقرين.

افتتاح مكتب للخدمات الضمانية في أبوقرين، 3 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

افتتاح مكتب للخدمات الضمانية في أبوقرين، 3 يونيو 2022. (بوابة الوسط)