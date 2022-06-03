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حادث سير يتسبب في قطع الكهرباء عن الكفرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-الكفرة

تسبب حادث سير في انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء بمدينة الكفرة؛ وذلك عقب اصطدام إحدى السيارات بعمود كهربائي.

وأوضح المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة في بيان مقتضب، إن سيارة اصطدمت بعمود بجوار الجزيرة بمدخل المدينة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، فيما لا تزال تجرى أعمال إرجاع التغذية.

وكانت قد أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج.


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صحيفة العنوان الليبية

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