ليبيا الان

بسبب الكلاب المسعورة.. طفل يفقد حياته في براك الشاطئ

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب هجوم كلاب ضالة مسعورة الخميس في وفاة الطفل محمد حسن الطاهر الشيباني المقرحي المقيد بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس براك الشاطئ.

ولقي خبر وفاة الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتًا، دعا روادها في مجملها بالرحمة والمغفرة للطفل.

وتشهد مناطق عدة في ليبيا انتشارًا للكلاب المسعورة الضالة بأعداد كبيرة، وسط مطالبات من الأهالي للجهات المختصة بإيجاد حل لذلك والقضاء عليها بسبب ما تشكّله من خطر على الأهالي، خاصة الأطفال.

جدير بالذكر أن مصيف الجوهرة بمدينة بنغازي شهد في شهر مارس الماضي حادثة مماثلة، بعد أن هاجمت، كلاب مسعورة، طفلين شقيقين من سكان المصيف، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسديهما، كادت أن تودي بحياة أحدهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك