ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 June, 2022

شارك خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في ختام فعاليات الملتقى الفني، اليوم الجمعة، بمدينة لاهاي الهولندية، الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، فإن مراسم الاختتام توجت بتوقيع رئيس الديوان ونائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية، على مذكرة التفاهم لبرنامج (شراكة) والذي يتضمن في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم ( انتوسنت) أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

وتواصلت أعمال الملتقى لمدة ثلاثة متتالية تم خلالها تبادل العروض والمناقشات الفنية، ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدارسات المالية.