رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي: وفق معاهدة الصداقة كان يجب خوض الحرب إلى جانب ليبيا  في 2011

العنوان-روما

شددت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي، على ضرورة ألا تتجاهل حكومة بلادها معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها سليفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت كراكسي، في حوار مع وكالة نوفا، “كان على إيطاليا أن لا تستخف أبدا معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مع ليبيا”، مضيفة “في تلك المعاهدة ورد أنه في حالة وقوع هجوم، سيتعين علينا خوض الحرب إلى جانب ليبيا: لكننا فعلنا العكس”، وذلك في إشارة إلى عام 2011م.

وتابعت “بدفع من الفرنسيين والأمريكيين ، فعلنا شيئًا أضعف مصداقيتنا في العالم العربي. علاوة على ذلك، كان هناك شيء واحد قاتل لأن تلك المعاهدة كانت في مصلحة هذا البلد.”

وأضافت “لقد تصرف الفرنسيون بجعلنا منافسة شرسة، لقد اختاروا الحليف الخطأ؛ اختبأنا تحت مظلة الأمم المتحدة وكانت نتيجة هذه المنافسة في السياسة الخارجية أننا فقدنا أنفسنا والفرنسيين. يوجد اليوم في البلاد المزيد من القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا وروسيا نفسها، وقد ظللنا عاجزين إلى حد ما.”

واستطردت قائلة: “ما يمكننا القيام به الآن معقد. رأيت على الفور خطر تفكك ليبيا وأعتقد أنه خطر أننا ما زلنا نهرب”.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ومعمر القذافي على اتفاقية تاريخية في بنغازي عام 2008 ليدفع خمسة مليارات دولار تعويضا عن الجرائم التي ارتكبت خلال حكمها الاستعماري الذي امتد من عام 1911 حتى عام 1943.