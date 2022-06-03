“أوبك+” ترفع الإنتاج بنحو648 ألف برميل يومياً | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

توافق أعضاء أوبك+ على تقديم تعديلات الإنتاج لشهر سبتمبر القادم، وتوزيعها بالتساوي على شهري يوليو وأغسطس، بحيث يرتفع تعديل شهر يوليو القادم إلى 648 ألف برميل يومياً موزعة على الدول التي ساهمت في التخفيض.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ29 للمنظمة عبر التقنية الافتراضية بمشاركة وزير النفط والغاز محمد عون. حيث جرى مناقشة جدول الأعمال بما فيه تقرير لجنة المراقبة الوزارية باجتماعها 41، والذي أوضح تقيد الدول بالحصص المحددة.

وتستثنى ليبيا من الحصص المحددة لخفض الإنتاج، في ظل غلق عدد من الحقول والموانئ النفطية. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد الاجتماع الشهري القادم الذي تقرر عقده في 30 يونيو المقبل.