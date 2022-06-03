الاثنين المقبل.. لجنة برلمانية تبحث مخرجات اجتماع سرت

العنوان-سرت

دعا، زايد هدية، رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة “ما ورد في اجتماع سرت”، أعضاء اللجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لاجتماع الاثنين المقبل بمدينة سرت.

وأشار هدية في الإعلان الموجه لأعضاء اللجنة إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة سرت، وما تم التوافق عليه بالتشاور مع الأجهزة الرقابية.

وكان عقيلة صالح قد دعا في اجتماع سرت الذي حضره رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، المؤسسات السيادية إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب، وعدم التعاون مع حكومة الوحدة، مطالباً النائب العام باتخاذ خطوات لردع المخالفين.