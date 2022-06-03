وزير البيئة بحكومة الوحدة يدعو للضغط على سياسيي العالم لحماية المناخ

أكد وزير البيئة بحكومة الوحدة إبراهيم العربي منير ضرورة الضغط بفعالية على السياسيين وصناع القرار في جميع دول العالم من أجل إتباع سياسات وسن قوانين لحماية المناخ وتحسين النظام البيئي وإيجاد آلية موحدة لمراقبة السياسات والتشريعات البيئية لجميع الدول دون استثناء .

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أثناء مشاركته بمؤتمر المناخ الدولي ستوكهولم +50 في العاصمة السويدية، حيث أشار إلى أن وباء كورونا أظهر هشاشة النظام الصحي في دول العالم، خاصة النامية منها.

جديرٌ بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في هذا المؤتمر والذي انطلقت أعماله الخميس بحضور ملك السويد الدولة المستضيفة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش وعدد من ملوك ورؤساء وزعماء العالم.

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