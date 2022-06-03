الضمان الاجتماعي يفتتح 16 مرفق خدمي

احيت مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي بكافة فروعها وشركاتها والمراكز التابعة لها ومدراء الإدارات والمتقاعدين يوافق الأول من يونيو من كل عام.

هذا وشهدت كذلك منطقة قمينس، افتتاح مكتب لصندوق الضمان الاجتماعي بشكله النموذجي والحديث داخل المنطقة، تزامنا مع اليوم العالمي للضمان الاجتماعي.

ويأتي الافتتاح من أجل تسهيل وتقديم كافة الخدمات لفئة المتقاعدين طوال سنوات الخدمة بمختلف التخصصات والمهن، حيث سيعمل المكتب وفق الطرق الحديثة والمتطورة، لتخفيف العبء عن فئة المتقاعدين وكبار السن.