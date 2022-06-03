وكيل وزارة الدفاع الأمريكية السابق: الغرب يدفع ثمن عدم حل الأزمة الليبية

قال ويليام وشسلر، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية في إدارة باراك أوباما، إن الغرب يدفع ثمن عدم التوصل لحل للأزمة الليبية لأكثر من 10 سنوات.

واضاف وشسلر، في تصريحات صحفية:” على إيطاليا الاهتمام بليبيا فهناك تهديد روسي مقلق في منطقة الساحل”.

ولفت إلى أن روسيا تفتخر بمصالح متجذرة في منطقة الساحل، فمنذ الحقبة القيصرية كانت ترغب في التمتع بمكانة قوة بحرية تمتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على أن بوتين وجه استراتيجية البحر الأبيض المتوسط لتحركات في ليبيا وشمال إفريقيا، لهذا السبب يمثل الجناح الجنوبي أولوية لحلف الناتو.

وأكد أن مصالح روسيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتعارض مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة كقاعدة، وروسيا تخلق حالة من عدم الاستقرار وتزدهر حيث توجد الفوضى.