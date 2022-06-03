إصلاح التسرب النفطي بخط “السرير- طبرق” واستئناف الإنتاج

العنوان-بنغازي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الجمعة، إصلاح التسرب بخط السرير- طبرق.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرص الصيانة والإدارات المساندة بالشركة تمكنت من إصلاح التسرب بخط السرير. طبرق واستئناف عمليات الإنتاج.

والثلاثاء، أعلنت شركة الخليج فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء التسرب، الذي أرجعت حدوثه إلى “عدم صيانة خطوط نقل الزيت بجميع حقوق الشركة لتأخر الميزانيات”.

وأشارت الشركة إلى حاجتها إلى الميزانيات اللازمة من أجل صيانة جميع الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى موانئ التصدير.