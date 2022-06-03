أفريكا إنتلجنس: الخرافي وسيبا بلاست التونسية ساعيتان لمصادرة أموال ليبية في فرنسا

ليبيا- سلط تقرير استقصائي الضوء على جهود ليبيا وصندوق ثروتها السيادية المتمثل بهيئة الاستثمار فيها لحماية الأصول الليبية في فرنسا من الاستيلاء عليها.

التقرير الذي نشره موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لمساعي مجموعة الخرافي الكويتية والكيان التونسي “الغامض” “سيبا بلاست” للاستحواذ على هذه الأصول المتمثلة بمبنى يضم متجرًا من سلسلة متاجر “أف أن أي سي” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف التقرير أن المجموعة والكيان ساعيان أيضًا لمصادرة 150 مليون يورو من الأموال السائلة في وقت ستواجه فيه هيئة الاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لايكو” هذين الجانبين في المحاكم الباريسية خلال شهر يونيو الجاري.

وتابع التقرير أن الـ15 من الشهر الحالي سيشهد تقديم الهيئة والشركة دفاعهما ضد الخرافي أمام محكمة النقض، موضحًا أن المجموعة الكويتية تطالب بتعويضات تزيد على المليار دولار بعد إلغاء مشروع سياحي وعقاري في منطقة جنزور بالقرب من العاصمة طرابلس تم الاتفاق عليه مع ليبيا في العام 2006.

وأشار التقرير إلى قرار تحكيم تعويضي ملزم صدر في القاهرة في العام 2013 بالخصوص، ما جعل المجموعة تتطلع إلى الاستيلاء على عدد من الأصول الليبية في فرنسا بما فيها المبنى المذكور الذي يقع في شارع تيرنس الراقي بالقرب من قوس النصر وتقدر قيمته بأكثر من 250 مليون يورور، فضلًا عن الـ150 مليون الأخرى من الأموال السائلة.

وأوضح التقرير أن محكمة النقض ستجد أمامها جدالًا قانونيا بين الأطراف المختلفة فيما بينها بشأن نقطتين قانونيتين فنيتين للغاية فالخرافي ستحاول ممثلة بمحاميها “آلان بينابنت” أن تدفع باتجاه عمل هيئة الاستثمار والشركات التابعة لها بصفة كيانات تجارية رغم انبثاقها في الواقع من الدولة الليبية.

وأضاف التقرير أن صفتها هذه تجعلها لا تستفيد من الحصانة من الملاحقات التعويضية، مؤكدًا أن ربح الخرافي للمعركة القانونية من شأنه أن يمهد الطريق للمصادرة رغم أن المبنى ليس طرفًا بالمرة في عقد العام 2006 السياحي وإصدار

المحاكم الفرنسية بالفعل حكمين متناقضين في هذه القضية.

وتابع التقرير: إن العام 2019 شهد مصادقة محكمة استئناف باريس على المصادرة التي طلبها الخرافي إلا أن نظيرتها في مدينة فرساي منحت هيئة الاستثمار حصانة من التنفيذ القضائي مشيرا لامتلاك هيئة الاستثمار وشركتها الفرعية وممثلهما القانوني دفعا بهذا الخصوص.

وبين التقرير أن شركتا المحاماة “ديلفولفيد وتريتشت أفوكاتس” و”روسو وتابي” الممثلان القانونيان للهيئة والشركة تؤكدان عدم إمكانية مصادرة الأصول المجمدة بموجب العقوبات الدولية، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة للسيادة الليبية ومحفظة صندوق الثروة منذ عام 2011.

واستدرك التقرير بالإشارة لوجود سوابق قانونية متناقضة؛ إذ يمكن لليبيا أن تستند على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي خلصت في الـ11 من نوفمبر من العام 2021 عند طلبها من محكمة النقض الفرنسية إلى أن أموال بنك “سيباه” الإيراني الذي تم تجميد حساباته منذ العام 2007.

وأضاف التقرير: إن المحكمة الأوروبية رأت عدم إمكانية اغتنام العقوبات المفروضة على برامج طهران النووية والباليستية لمصادرة هذه الأموال. مؤكدًا أن الخرافي قد تجادل قانونيا بشأن قيام محكمة النقض قبل أسبوع بالمصادقة على مصادرة أصول مصرف الرشيد العراقي الحكومي.

وتابع التقرير: إن الأموال المصادرة بسبب خضوع المصرف العراقي لعقوبات دولية موجودة بمصرف “ناتيكسيس” الاستثماري الفرسني وذهبت لصالح مصرف “سيتي بنك” الأميركي. مشيرًا إلى مواصلة ليبيا وهيئة الاستثمار فيها معركتهما القانونية في محكمة الاستئناف بباريس ضد شركة “سيبا بلاست” التونسية.

وبحسب التقرير يطالب رئيس “سيبا بلاست” المختص بالجراحة التجميلية أيمن بو جبل بـ280 مليون يورو في مقابل عدم تنفيذ 5 عقود تم توقيعها في العام 2012 مع جهاز الشرطة القضائية لبناء 3 سجون تم الاتفاق في البداية على قيام شركة “جياكورورسا” الإيطالية بتنفيذها.

وتابع التقرير: إن هذه الشركة العاملة بمجال استيراد معدات الأفلام تم شراؤها لاحقًا من قبل بو جبل ليتم نقل الحقوق الناشئة عن هذه العقود إلى “سيبا بلاست” التي تتاجر في المنتجات والمواد البلاستيكية وتستهدف الاستيلاء على الأصول الليبية في فرنسا شأنها شأن مجموعة الخرافي الكويتية.

وأضاف التقرير: إن الشركة التونسية لم تنجح حتى الآن في محاولتها مصادرة أموال صندوق الثروة السيادية، فيما جادلت الممثلية القانونية للهيئة والشركة الليبية بشأن استحالة مصادرة الأصول المجمدة. مبينًا أن “سيبا بلاست” فشلت لذات الأسباب في الحصول على أموال من المصرف الخارجي.

وتحدث التقرير عن نجاح الهيئة و”لافيكو” في صد هجمات “سيبا بلاست” إلا أن دائرة التقاضي في الدولة الليبية الممثلة قانونيًا بـ”ماثيو بوكون جيبود” و”أوليفييه لويزون” نجحت فقط في الحصول في الـ19 من مايو الماضي على تعليق تنفيذ حكم المصادرة المشروط بإيداع 280 مليون يورو.

وأضاف التقرير: إن الأموال يتم إيداعها لدى الذراع الاستثمارية للدولة الفرنسية بصفة ضامن قضائي، مؤكدًا تمكن “سيبا بلاست” من الاستيلاء على 30 مليون يورو من شركتين مملوكتين بالكامل لـ”لافيكو” في فرنسا هما “سي إي آر و”أف سي إي آر” المالكتان للمبنى بالقرب من قوس النصر.

وتابع التقرير أنه واعتبارًا من الـ22 من أبريل الماضي خضعت هذه الكيانات لإجراءات وقائية، إلا أن محامي “سيبا بلاست” رضا نفاتي سيسعى لإلغاء هذا الحكم في الـ14 يونيو فيما تعتزم “لافيكو” الشروع بإجراءات في الـ30 منه حول استفادة الشركتين من ذات القرارات القضائية التي استفادت منها.

ترجمة المرصد – خاص

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