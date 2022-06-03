توقيع مذكرة تفاهم لبرنامج شراكة بين الديوان ومحكمة الحسابات الهولندية

وقّع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الجمعة مع نائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية في العاصمة لاهاي على مذكرة تفاهم لبرنامج فني حمل اسم شراكة.

ويتضمن برنامج شراكة في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم انتوسنت أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

جاء ذلك في اختتام أعمال الملتقى الفني الذي جمع الديوان والمحكمة واستمر لثلاثة أيام متتالية، وشهد تبادل العروض والمناقشات الفنية ولقاء بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدراسات المالية.

وكان شكشك قد أكد في كلمة له بمناسبة انطلاق أعمال الملتقى على الحرص الشديد لمواصلة تطوير عمل ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي كجزء من الأهداف الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في عمل الديوان عبر الاطلاع على التجارب الفعلية وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية.

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