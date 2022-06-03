السفير الألماني: الحل الأمثل للأزمة الليبية هو الحوار والاتفاق السياسي

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الليبية هو الحوار والاتفاق السياسي وصولاً للانتخابات لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع أونماخت مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمس الخميس في ديوان الوزارة بطرابلس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء بحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.