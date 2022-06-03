«نوفا»: البحرية الإيطالية تتدخل لدعم زورقي صيد قبالة سواحل بنغازي

قالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة، إن القوات البحرية الإيطالية تدخلت مساء أمس الخميس، لدعم زورقي صيد قبالة سواحل مدينة بنغازي، وذلك بعدما طلب طاقم الزورقين من وزارة الدفاع في روما التدخل.

وأضافت «نوفا» أن الفرقاطة «جريكالي» التابعة للبحرية، والتي تشارك حاليا في نشاط عملياتي في المنطقة الجنوبية الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، تدخلت مساء أمس الخميس، في المياه الدولية شمال بنغازي لدعم زورقي الصيد الإيطاليين؛ «لويغي بريمو» و«سلفاتوري ميركوريو»، اللذان تعرضا «لاقتراب زورق دورية ليبي».

بيان وزارة الدفاع الإيطالية وطلقات تحذيرية على زورق صيد

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إنه «بعد تلقي الاتصالات وطلب التدخل عبر الراديو، بدأت السفينة جريكالي على الفور بالتوجه نحو النقطة واتصلت في الوقت نفسه بالوحدة الليبية لإبلاغها بأن قوارب الصيد كانت خارج حدود منطقة حماية مصايد الأسماك المعلنة من ليبيا ودعوتها بالتالي إلى الكف عن العمل الجاري».

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ونقلت وكالة «نوفا» أن قارب الصيد «سالفاتور ميركوريو» أفاد بأنه «تعرض لبعض الطلقات التحذيرية التي لم تسبب أضرارا للأشخاص أو الأشياء».

إجراءات إيطالية للسلامة ومغادرة الزورق الليبي

وأضافت وزارة الدفاع الإيطالية في بيانها أنه «عند الوصول إلى هذه النقطة، شرعت سفينة جربكالي في نقل فريق طبي مع رجال من لواء مارينا سان ماركو لضمان إطار السلامة، للتأكد من الظروف الصحية للبحارة الإيطاليين. في غضون ذلك، غادر زورق الدورية الليبي المنطقة».

وأكدت الوزارة في بيانها أن وزير الدفاع، لورنزو غويريني، «اطلع على الفور بالحقائق وتطور الأوضاع».

وهذا الحادث ليس الأول، إذ سبقه قبل عامين احتجاز عدد من الصيادين الصقليين من قبل القوات البحرية التابعة للقيادة العامة بعد ضبطهم في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة بنغازي، لكن الجهود الدبلوماسية الإيطالية أسفرت بعد أشهر في إطلاقهم وإعادتهم إلى بلادهم.