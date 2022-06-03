الفيتوري: تنظيم الإخوان يلعب على كافة الأطراف ولا مبدأ له

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي الليبي رضوان الفيتوري إنه لا يوجد انقسامات بين أعضاء تنظيم الإخوان، إذ إن هذا التنظيم يلعب على كافة الأطراف ولا مبدأ له، مؤكدًا أن هناك معضلة حالية في ليبيا، وهي تحكّم حكومة منتهي ولايتها في أموال الشعب الليبي.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أمس الخميس، أشار إلى أن كل تلك الأزمات السياسية هي رد فعل للمشكلة الأمنية، مؤكدًا أن المشكلة الليبية ليست سياسية بل مشكلة أمنية متجذرة في العاصمة انبثقت عنه تلك الأزمات السياسية.

ونوه إلى أن الميليشيات المسلحة هي التي تتحكم في طرابلس، إذ تعتبر تلك الميليشيات نفسها صاحبة الحق وتريد أن تشارك في أي مشهد مقبل، لذا رفضت دخول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إلى طرابلس، حيث رأت في هذا الأمر نهاية محتومة لها.

الفيتوري اعتبر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هو مجرد واجهة لتلك الميليشيات والجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك مسؤولين في طرابلس يعتبرون السفير الأمريكي ولي نعمتهم والآمر الناهي في ليبيا.

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