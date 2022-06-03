فرقاطة إيطالية تدعم قاربي صيد اقتربت منهما دورية ليبية شمال بنغازي

تدخلت الفرقاطة الإيطالية جريكالي، الخميس، في المياه الدولية شمال مدينة بنغازي من أجل دعم زورقي صيد إيطاليين بعد أن اقترب منهما زورق دورية ليبي.

وبحسب وكالة نوفا التي أوردت الخبر فإن وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الفرقاطة تحركت بعد تلقيها اتصالات وطلب للتدخل عبر الراديو، مشيرة إلى أن الفرقاطة اتصلت بالوحدة الليبية وأبلغتها أن قاربي الصيد كانا خارج حدود منطقة حماية المصائد المعلنة من الجانب الليبي داعية إياها إلى الكف عن ما تقوم به.

وذكر مسؤولون بأحد القوارب أنهم تعرضوا لبعض الطلقات التحذيرية لكن لم تسبب أي إصابات أو أضرار، كما أن الفرقاطة جريكالي شرعت في نقل فريق طبي مع أفراد من لواء مارينا سان ماركو؛ للتأكد من الظروف الصحية للبحارة في حين غادر الزورق الليبي المنطقة، وتم اطلاع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني على تطورات الأوضاع.

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