التركاوي: نسبة المواد المتفق عليها في مشروع الدستور “مسيسة ومبالغ بها”

قال عضو مجلس النواب خير الله التركاوي إن نسبة المواد المتفق عليها في مشروع الدستور “مسيسة ومبالغ بها”، وإن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة أعمق من ذلك، مرجحًا عدم الوصول إلى توافق بين طرفي اللجنة الدستورية من المجلسين.

التركاوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف: “الإشكالية والعقبات كبيرة، إضافة إلى أجواء عدم الثقة، وخير دليل هو تغيب رؤساء المناصب السيادية عن الاجتماع الأخير الذي دعا إليه مجلس النواب في سرت الثلاثاء الماضي، هذا عدا عن تعرض أعضاء اللجنة لضغوطات خارجية بشكل غير مباشر”.

وحول السيناريو المتوقع في حال استمر الخلاف، قال التركاوي: “هذا السيناريو لا يملكه الليبيون ولا حتى العرب”.