المشري لـ”السفير الجزائري”: يجب إجراء الانتخابات الليبية على أسس دستورية وقانونية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بالسفيرَ الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، أمس الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري في بيان أن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

وبحسب البيان، أكد المشري خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

بدوره أكد السفير الجزائري دعمَ بلاده للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في ليبيا.