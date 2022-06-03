الحداد يطلب من السفير الألماني تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين

ليبيا – استقبل رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد أمس الخميس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونماخت، والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدّم مايكل لوكس، والوفد المرافق له.

الحداد أثنى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان على دور جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين، وخاصة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لدورها المهم في مؤتمر برلين، الذي أوجد أرضية ومناخ سياسي بدلًا من الحرب،

وأشاد الحداد بدور السفير الألماني في مشاركته لورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستيعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي أقيمت في مدريد يومي 23-24 مايو الماضي.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وخاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دور ريادي في علاج الجرحى والمصابين.

وطلب الحداد من السفير الألماني تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين.

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