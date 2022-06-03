القطراني: الحكومة الليبية تقدم كافة التسهيلات للشركات المصرية لإعمار ليبيا

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية الراغبة في التعاون من أجل إعمار ليبيا، وأن ثمة العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي.

وطالب القطراني المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية، في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا، داعياً الدول العربية لدعم الحكومة الليبية “التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع”-حسب وصفه.

وأوضح القطراني -خلال حوار معه على قناة الشمس المصرية- أن الحكومة الليبية تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا، وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق.

وأشار نائب رئيس الحكومة الليبية في حواره إلى أن الحكومة تركز حالياً، وتسعى إلى توحيد عمل مؤسسات الدولة “لأنها تمثل أولوية من أجل استقرار الأوضاع”، ومن ذلك “توحيد مصرف ليبيا، لأن الانقسام الموجود يؤثر على المواطن الليبي، كما يجب أن تكون أموال ليبيا المجمدة تحت مظلة دولية لضمان عودتها مرة أخرى”- حسب قوله.

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