هدية: سنحيل تقريراً للبرلمان حول غياب الكبير وصنع الله عن اجتماع سرت

قال رئيس لجنة مجلس النواب لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت، زايد هدية، إن الاجتماع الأول سيناقش الملفات المهمة الواردة بكلمة رئيس النواب، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي.

أضاف في تصريحات صحفية أن الكلمة تحتوي على الكثير من النقاط المهمة، وسيتم اعتبارها كمنهجية للجنة، مثل الميزانية وتبعية الأجهزة والمصرف وغيرها، و اللجنة ستعد تقريرها بشأن غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن الاجتماع السابق في سرت وستحيله للمجلس صاحب القرار.

وتابع قائلًا: “اللجنة ستناقش احتمالية عدم التزام بعض المسؤولين في المناصب السيادية بمخرجات الاجتماعات، واللجنة قد تدعو فيما بعد زملاء آخرين أو مسؤولين في الدولة لحضور اجتماعاتها، لضمان تنفيذ جميع هذه القرارات وحل الأزمة”.