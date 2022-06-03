وزيرة الداخلية الإيطالية تعلق على حادثة زورقي الصيد شمال بنغازي

علقت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورغيزي، اليوم الجمعة، على حادثة زورقي الصيد الإيطاليين التي وقعت شمال مدينة بنغازي أمس الخميس، معتبرة أنها «ليست حادثة منعزلة»، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع في روما في وقت سابق اليوم أن القوات البحرية الإيطالية تدخلت مساء أمس الخميس، لدعم زورقي صيد قبالة سواحل مدينة بنغازي، وذلك بعدما طلب طاقم الزورقين من الوزارة التدخل إثر اعتراضهما من زورق دورية ليبي شمال بنغازي.

لامورغيزي: وضع جيوسياسي صعب للغاية في ليبيا

وقالت لامورغيزي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها «نوفا»، تعليقا على الحادث، إن القوات «البحرية الإيطالية تدخلت، لكن الآن في ليبيا لا توجد حكومة في كامل السلطة. ومع ذلك، من الناحية السياسية، فإنه وضع جيوسياسي صعب للغاية».

– «نوفا»: البحرية الإيطالية تتدخل لدعم زورقي صيد قبالة سواحل بنغازي

وأوضحت وزارة الدفاع الإيطالية أن الفرقاطة «جريكالي» التابعة للبحرية، توجهت فور تلقيها بلاغا نحو النقطة واتصلت في الوقت نفسه بالوحدة الليبية لإبلاغها بأن قوارب الصيد كانت خارج حدود منطقة حماية مصايد الأسماك المعلنة من ليبيا ودعتها بالتالي إلى الكف عن العمل الجاري».

تعرض قارب صيد إيطالي لطلقات تحذيرية

ونقلت وكالة «نوفا» أن قارب الصيد «سالفاتور ميركوريو» أفاد بأنه «تعرض لبعض الطلقات التحذيرية التي لم تسبب أضرارا للأشخاص أو الأشياء».

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الليبية في بنغازي بشأن الحادثة.