دياب: لا توجد نية لخفض أسعار تذاكر الطيران حاليًا

ليبيا – قال المدير التجاري لشركة الخطوط الليبية سالم دياب إن حكومة تصريف الأعمال تدخلت بدعم جزئي لأسعار وقود الطيران منعًا لارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

دياب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن أسعار وقود الطيران ارتفعت إلى 2600 دينار للطن خلال الأشهر الماضية، وهي ترتفع بشكل متواصل وبالتالي طالبت شركات الطيران الحكومة بالتدخل أو رفع أسعار تذاكر الطيران وفقًا لزيادة وقود الطيران.

وبين دياب أن شركة الخطوط الليبية تكبدت خسائر مالية يوميًا بـ60 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الدعم الجزئي لوقود الطيران سوف يقلل حجم الخسائر المالية لشركات الطيران ولا توجد نية لخفض أسعار تذاكر الطيران حاليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية