الخليج العربي تعلن إصلاح خط النفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط -الجمعة- عن تمكن عناصرها وفرق الصيانة من إيقاف التسرب وإصلاح الخط الناقل للنفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة واستئناف عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، على منصاتها الإعلامية، أنها تمكنت من ذلك رغم شح الميزانيات وغياب معظم أعمال الصيانة بسبب نقص قطع الغيار ونقص الأموال اللازمة لتنفيذ الصيانة الدورية بالشكل الطبيعي ، علاوة على ارتفاع درجات الحرارة وطول خط الإمداد لنقل المعدات والمهندسين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج العربي للنفط قد أعلنت في 31 من شهر مايو الماضي، عن حدوث تسرب بخط حقل السرير طبرق بالقرب من محطة البوستر بنحو 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن التسريب أدى إلى فقدان ليبيا 22 ألف برميل يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية