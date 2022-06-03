شكشك يوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الهولندية

أخبار ليبيا 24

وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مذكرة تفاهم مع نائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية حول ثلاثة ملفات.

وأوضح الديوان أن توقيع مذكرة التفاهم تتضمن في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق. الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم “انتوسنت”. أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء. وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

وقد جرت مراسم توقيع المذكرة في ختام فعاليات الملتقى الفني الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

وتواصلت أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام متتالية تم خلالها تبادل العروض والمناقشات الفنية. ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدراسات المالية.

وكانت قد انطلقت الأربعاء، بمقر محكمة الحسابات الهولندية في مدينة لاهاي. أشغال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا الذي يجمع بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية. بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان.