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الدبيبة يوجه بفتح محطات الوقود 24 ساعة ويطالب “الداخلية” بوضع خطة أمنية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى شركة البريقة لتسويق النفط بوضع خطة ناجعة لتوزيع وتزويد المحطات بالوقود على مدار 24 ساعة.

وطالب الدبيبة الشركة بإصدار تعليمات لمحطات الوقود وشركات التوزيع التابعة لها بفتح محطات الوقود طيلة الأربع وعشرين ساعة واستمرار تزويدها بالوقوف دون توقف.

وأصدر الدبيبة تعليماته إلى وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع ووضع خطة أمنية لتأمين وتنظيم عمل المحطات وضبط توزيعه.

وتشهد طرابلس ازدحاما كبيرا أمام محطات الوقود منذ أمس الخميس، وقضى عدد من المواطنين عطلتهم اليوم الجمعة في انتظار دورهم للحصول على الوقود.

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صحيفة الساعة 24

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