بوغدانوف: السفارة الروسية في ليبيا ستبدأ العمل قريباً

أفاد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف بأن السفارة الروسية في ليبيا ستبدأ العمل قريباً.

وتعمل السفارة الروسية في ليبيا منذ عام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية، إثر اندلاع ما يعرف بحرب المطار بين التشكيلات المسلحة الموازية داخل العاصمة، ما اضطر العديد من السفارات والهيئات الدولية والبعثات لمغادرة طرابلس والعمل من تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، قد بحثت في شهر مايو الماضي مع رئيس الوفد الروسي حيدر أغانين، والقائم بأعمال السفارة جامشيد بولتايف، إعادة فتح السفارة الروسية، وناقش الجانبان الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة في طرابلس وتوفير الحماية والحراسة.

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