حويلي: سنطرح مقترح استفتاء شعبي حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في اجتماعات القاهرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مسار اللجنة الدستورية أخذ منحى معتدلًا بين الطريقين.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري،أضاف:” أن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رُفضت من قبل مجلس النواب، فيما رُفضت خريطة النواب من مجلس الدولة، لهذا كان المسار هو صياغة وثيقة دستورية تقام على أساسها دورة انتخابية واحدة، وتسير بناء عليها المرحلة الانتقالية، حيث يترك أمر الاستفتاء على الدستور للسلطة التشريعية الجديدة”.

ونفى وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء، مضيفًا أن ذلك لا يأتي إلا إذا صوتت هيئة الدستور على المسودة المعدلة من جديد قبل طرحها، وفي حال عدم موافقة الهيئة، تعتبر نصوص المسودة المعدلة قاعدة دستورية.

كما توقع وصول اللجنة إلى اتفاق على باقي مواد مسودة الدستور، نافيًا وجود أي ضغوط على عمل اللجنة، حتى من مصر، الدولة المستضيفة اجتماعاتها.

ونوه إلى أن الخلاف الأكبر بين طرفي اللجنة يكمن حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وكذلك الأحكام الانتقالية التي ستبين دور السلطات الحالية إلى حين الوصول إلى انتخابات.

وفي هذا الشأن، طرح حويلي اقتراحًا، رجح أن يحمله أعضاء اللجنة من طرفهم إلى اجتماعات القاهرة في حال وافق عليه مستشارو مجلس الدولة في اجتماعهم القادم قبل التوجه إلى القاهرة، ويقضي بـ”طرح استفتاء شعبي حول شروط الترشح”.

واستبعد حويلي مناقشة الصراع الحاصل بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاآغا، ضمن عمل اللجنة، متوقعًا أن التطرق إلى هذا الشأن قد يكون بعد التوافق على الوثيقة الدستورية.

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