بشأن حظر الأسلحة في ليبيا..مجلس الأمن يمدد عملية “إيريني” لمدة عام آخر | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلن مجلس الأمن تمديد عملية “إيريني” لمدة عام آخر لغرض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا للتحقق من عدم وجود أسلحة.

وصوتت لصالح القرار، الذي صاغته فرنسا، 14 دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت. حيث يفوض القرار للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها.

ويسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها، والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره حول الموضوع في غضون 6 أشهر، ومن ثم 11 شهراً من موعد التجديد.

وعلل المندوب الروسي لمجلس الأمن والأمم المتحدة في نيويورك، فاسيلي نيبينزيا قرار بلاده بالامتناع عن التصويت بأن الآليات الموجودة حالياً لا تقوم بمهامها كما يجب.

وأضاف نيبينزيا أن عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوربي لا تحقق أهدافها وعملها غير شفاف. معبرًا عن أسفه أن عمليات إيريني أظهرت، في السنوات الأخيرة، مستوى متدنياً في فعالية حظر توريد الأسلحة.