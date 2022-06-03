وزير الموارد المائية: الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية

أكد وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، محمد عبد الكريم دومة، أن النهر الصناعي في ليبيا تأثر بالحرب ويتم حاليا إعادة توزيع مياه النهر إلى ما كانت عليه، ويبلغ حجم الاستثمار في النهر الصناعي 40 مليار دولار وتكلفة المشروع ككل 85 مليار دولار .

دومة، وفي تصريحات لقناة “الشمش” المصرية، أوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية في ليبيا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الجفرة يستهدف نقل مليون و 600 ألف متر مكعب من المياه إلى مناطق الشمال، ونحن بصدد فتح الباب أمام الشريك الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الخاصة بالزراعة والصناعة.

وأوضح دومة أن المواطن الليبي من أكثر المواطنين على مستوى العالم في الحصول على المياه، وهناك بعض المناطق التي تعاني العديد من المشكلات بسبب نقص المياه نتيجة تأخر بعض المشروعات .

وأشار إلى أن الجيش الليبي أعاد للدولة هيبتها، والحكومة الليبية حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتتعهد بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خلال الفترة القادمة .

ووجه وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، الشكر للدولة المصرية على دعهما الدائم للشعب الليبي، معربا عن سعادتهم بما تحقق من طفرة في الاقتصاد المصري، وحرص الحكومة الليبية على أن يكون للجانب المصري النصيب الأكبر من الاستثمارات في ليبيا.