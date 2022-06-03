التركاوي: أستبعد الوصول إلى توافق في مشروع الدستور

استبعد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، الوصول إلى توافق بين طرفي اللجنة الدستورية من مجلسي النواب والدولة.

وقال التركاوي في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن نسبة المواد المتفق عليها في مشروع الدستور “مسيسة ومبالغ بها”، وإن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة “أعمق من ذلك” بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن “الإشكالية والعقبات كبيرة، إضافة إلى أجواء عدم الثقة، وخير دليل هو تغيب رؤساء المناصب السيادية عن الاجتماع الأخير الذي دعا إليه مجلس النواب في سرت الثلاثاء الماضي، هذا عدا عن تعرض أعضاء اللجنة لضغوطات خارجية بشكل غير مباشر” وفق رأيه.

وحول السيناريو المتوقع في حال استمر الخلاف، قال التركاوي: “هذا السيناريو لا يملكه الليبيون ولا حتى العرب”، في إشارة إلى وجود نفوذ لعواصم كبرى في مسارات حل الأزمة الليبية، على حد قوله.