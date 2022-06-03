إجتماع مرتقب للجنة النيابية المشكلة للبث بمقترح الميزانية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية في سرت

هدية لفت في دعوته التي تلقت المرصد نسخة منها إلى القرار الصادر من رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت الأخير يوم الثلاثاء الماضي، وكلمة رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع، وما تم الاتفاق عليه بالتشاور مع الأجهزة الرقابية برئاسته وعضوية النواب: عمر علـي العجيلـي تنتـوش، ورمضان محمد محمد شمبش، وبدر علـي سليمـان مـوسـى وعبد الهـادي علي الصغير.

وأكد هدية في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن دعوته لزملائه باللجنة لعقد الاجتماع، للبدء في إطلاقها والنفاذ في مهامها المحددة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن اللجنة ستناقش في الاجتماع الأول الملفات المهمة الواردة بكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي، والتي تحتوي على الكثير من النقاط المهمة والتي سيتم اعتبارها كمنهجية للجنة، مثل الميزانية وتبعية الأجهزة والمصرف وغيرها.

وأضاف أنه فيما بعد قد تدعو اللجنة زملاء آخرين أو مسؤولين في الدولة لحضور اجتماعاته، لضمان تنفيذ جميع هذه القرارات وحل الأزمة.

وبسؤاله عن احتمالية عدم التزام بعض المسؤولين في المناصب السيادية بمخرجات هذه الاجتماعات خاصة مع ما لوحظ من غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الاجتماع السابق في سرت، أشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرها وستحيله للمجلس صاحب القرار حينها.