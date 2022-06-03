مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية عاماً إضافياً

صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على قرار يقضي بتمديد تفويض التفتيش، قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وندد الممثل الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الذي امتنع عن التصويت على قرار التمديد، بما أسماه بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”، معرباً عن أسفه للفاعلية “المتدنية للغاية” لعملية إيريني في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2635، الذي يجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها لحظر السلاح، رغم تأكيد تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة على أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لا يزال غير فعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية