الدبيبة: على شركة البريقة وضع خطة لتزويد المحطات بالوقود 24 ساعة | أخبار ليبيا 24

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على شركة البريقة بوضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار 24 ساعة.

وطالب الدبيبة شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين محطات الوقود.

ودعا رئيس الحكومة الشركة لإصدار بيانات صحفية دورية لطمأنة المواطن بتوفر الوقود بخزنات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار الازدحام.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط، أكدت على توفر الوقود لديها واستمرار التوزيع على مدار 24 ساعة. لصالح كافة شركات التوزيع.

وأوضحت البريقة، في بيان لها، أن الشركة مستمرة بوتيرة عمل اعتيادية. بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل، من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة النفطى.