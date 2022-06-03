وزير الكهرباء: الحكومة الليبية بصدد وضع استراتيجية عامة لعلاج مشكلات قطاع الطاقة في ليبيا

أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، أن الحكومة الليبية بصدد وضع استراتيجية عامة لعلاج مشكلات قطاع الطاقة في ليبيا، حيث أن قطاع الكهرباء يعاني من عجز يقدر بحوالي 3000 ميجا وات وخاصة في وقت الصيف.

البدري، وفي تصريحات لقناة “الشمس” المصرية، أضاف: “أن ملف الكهرباء أحد الملفات المتعثرة في ليبيا، وتعمل الوزارة حاليا من خلال خطة عاجلة لعلاج اختناق في شبكات النقل وعجز في محطات التوليد، وإعادة تشغيل شبكة كهرباء ليبيا بكامل طاقتها يحتاج شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن “تأخر تسليم الحكومة المنتهية ولايتها إلى الحكومة الحالية أدى إلى تعطيل بعض الخطط”.

وأوضح البدري، أن “الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مصممة وعازمة على حل كافة المشكلات التي تخص المواطن الليبي، ولكن هناك تضليل إعلامي على خلاف الحقيقة بأن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار”.

وأعرب عن أمله في التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال الكهرباء والطاقة، ويتم حاليًا مناقشة مدي الاستفادة من إقامة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجانب المصري.