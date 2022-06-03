وكالة نوفا: البحرية الإيطالية تتدخل لمساعدة قاربي صيد بالمياه الدولية قبالة بنغازي

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بتدخل فرقاطة جريكالي قبالة المياه الدولية أمام سواحل بنغازي، لمساعدة زورقي الصيد الإيطاليين؛ “لويجي بريمو” و”سلفاتوري ميركوريو”، بسبب اقتراب زورق ليبي منهما.

ونقلت نوفا عن وزارة الدفاع الإيطالية أنه بعد تلقي الاتصالات من الزورقين بدأت السفينة جريكالي على الفور بالتوجه نحو النقطة واتصلت في نفس الوقت بالوحدة الليبية لإبلاغها بأن قوارب الصيد كانت خارج حدود منطقة حماية مصايد الأسماك المعلنة من ليبيا ودعوتها للكف عن الاقتراب منهما.

وبحسب نوفا، أنّه عقب وصول السفينة جريكالي إلى مكان قاربي الصيد، شرعت في نقل فريق طبي مع رجال من لواء مارينا سان ماركو لضمان سلامة البحارة الإيطاليين والتأكد من ظروفهم الصحية، والذي تزامن مع مغادرة الزورق الليبي.

واشارت نوفا أن قارب الصيد سالفاتور ميركوريو تعرض لبعض الطلقات التحذيرية، لم تسبب لهم أضرارا، موضحة أن وزير الدفاع لورنزو غويريني اطلع على الفور بالحقائق وتطور الأوضاع.